Прокуратура США обвинила автора антироссийских санкций в коррупции
Прокуратура США обвинила в коррупции одного из авторов антироссийских санкций, главу международного комитета Сената США Роберта Менендеса. Об этом ведомство сообщило на официальной странице в соцсети X.
Менендесу инкриминируются «отношения коррупционного характера с тремя бизнесменами». При обыске в его с супругой доме были найдены свыше $500 тысяч наличными, а также элитные автомобили и мебель и слитки золота.
Ранее экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что его увольнение произошло под давлением Вашингтона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru