Менендесу инкриминируются «отношения коррупционного характера с тремя бизнесменами». При обыске в его с супругой доме были найдены свыше $500 тысяч наличными, а также элитные автомобили и мебель и слитки золота.

Ранее экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что его увольнение произошло под давлением Вашингтона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

