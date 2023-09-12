Комитет палаты представителей США открыл расследование по Байдену

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты запускает расследование в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена.

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ФОТО: РИА Новости
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