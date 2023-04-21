Прокуратура Белоруссии запросила для бывшего главреда Nexta Протасевича 10 лет колонии
21 апреля 202315:55
Белорусская прокуратура запросила для бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича 10 лет колонии.
Помимо этого, обвинение хочет приговорить основателя проекта Степана Путило и экс-редактора Яна Рудика еще к 20 и 19 годам соответственно.
Накануне пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии сообщала, что дело Протасевича направили в суд.
«Радиоточка НСН» ранее рассказывала, что бывший главред телеграм-канала Nexta женился, о чём рассказал в соцсетях. Правда, имя супруги не назвал, а фотку заблюрил.
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- Прокуратура Белоруссии запросила для бывшего главреда Nexta Протасевича 10 лет колонии
21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru