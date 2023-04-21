Прокуратура Белоруссии запросила для бывшего главреда Nexta Протасевича 10 лет колонии

Белорусская прокуратура запросила для бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича 10 лет колонии.

Протасевич приступил к работе в правозащитном центре в Белоруссии

Помимо этого, обвинение хочет приговорить основателя проекта Степана Путило и экс-редактора Яна Рудика еще к 20 и 19 годам соответственно.

Накануне пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии сообщала, что дело Протасевича направили в суд.

«Радиоточка НСН» ранее рассказывала, что бывший главред телеграм-канала Nexta женился, о чём рассказал в соцсетях. Правда, имя супруги не назвал, а фотку заблюрил.

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ФОТО: скриншот / Youtube.com
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