Прокуратура Белоруссии запросила для бывшего главреда Nexta Протасевича 10 лет колонии

Помимо этого, обвинение хочет приговорить основателя проекта Степана Путило и экс-редактора Яна Рудика еще к 20 и 19 годам соответственно.



Накануне пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии сообщала, что дело Протасевича направили в суд.

«Радиоточка НСН» ранее рассказывала, что бывший главред телеграм-канала Nexta женился, о чём рассказал в соцсетях. Правда, имя супруги не назвал, а фотку заблюрил.

