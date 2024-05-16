Минэкономразвития: РФ готова нарастить экспорт удобрений в Малайзию

Он отметил, что российская сторона видит взаимный интерес к увеличению торговли в целях обеспечения продовольственной безопасности Малайзии. По словам Вахрукова, стабильная поставка удобрений из РФ имеет большое значение для развития производства пальмового масла в Малайзии.

Замминистра подчеркнул, что для начала экспорта мясной продукции в Малайзию запущено и ведется сотрудничество по треку сертификации халяль.

Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году заняла 34% рынка удобрений Индии. В прошлом году этот показатель на начало года не превышал 23%, передает «Радиоточка НСН».

