СМИ: Россия нарастила экспорт удобрений в Бразилию и Европу

Согласно данным, за последние два месяца карбамид (основное удобрение азотной группы) из-за увеличения спроса подорожал на мировом рынке на 26%, до 313 долларов за тонну. По данным Евростата, РФ в I квартале текущего года нарастила экспорт карбамида в ЕС в 1,7 раза, до 560 тысяч тонн. Кроме того, указывается, что Россия стала крупнейшим поставщиком этой продукции в Бразилию.

Старший консультант компании «Имплемента» Евгения Попова отметила, что цены на основные виды удобрений все еще ниже уровня прошлого года, при этом ждать их сильного роста вряд ли стоит.

Ранее сообщалось, что Россия готова нарастить экспорт смешанных удобрений в Малайзию, а также подсолнечного масла, пшеницы и мясной продукции, передает «Радиоточка НСН».

