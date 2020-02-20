Проезд автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами пытались заблокировать
Жители города Новые Санжары (Украина) блокировали проезд автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами. Об этом сообщает ТАСС.
Эвакуированных украинцев из Уханя направили в санаторий города Новые Санражы, что и вызвало протест местных жителей. По данным агентства, они пытались блокировать проезд автобусов, однако были разогнаны полицией.
Отмечается, что протестующие забрасывали автобусы камнями, в одном из них было разбито стекло. Также местные жители установили огненные баррикады при въезде на территорию санатория.
Всего из Уханя было эвакуировано 73 гражданина Украины, уточняет агентство.
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