Проезд автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами пытались заблокировать

20 февраля 202022:15

Жители города Новые Санжары (Украина) блокировали проезд автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами. Об этом сообщает ТАСС.

«Зачумленный» корабль

Эвакуированных украинцев из Уханя направили в санаторий города Новые Санражы, что и вызвало протест местных жителей. По данным агентства, они пытались блокировать проезд автобусов, однако были разогнаны полицией.

Отмечается, что протестующие забрасывали автобусы камнями, в одном из них было разбито стекло. Также местные жители установили огненные баррикады при въезде на территорию санатория.

Всего из Уханя было эвакуировано 73 гражданина Украины, уточняет агентство.


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ФОТО: pixabay.com
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