Продажи автомобилей Volvo обрушились на 11%

Также автогигант, контрольным пакетом акций которого владеет китайская корпорация Geely, объявил о падении на 32% объема продаж электрокаров. На 16% обрушилась продажа гибридов.

Известно, что на Volvo Cars давят тарифы американского лидера Дональда Трампа. Компания пытается продолжать реализовывать свою продукцию в США и при этом снизить расходы, а также завоевать китайский рынок в условиях жесткой конкуренции.

Ранее специалисты аналитического агентства «Автостат» заявили, что по итогу 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России не превысят 1,5 миллиона штук. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

