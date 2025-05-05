Продажи автомобилей Volvo обрушились на 11%
Объем продаж автомобилей, выпущенных ушедшим из России концерном Volvo Cars, сократился в апреле 2025 года на 11% и составил 58 881 экземпляр. Об этом сообщило агентство Reuters.
Также автогигант, контрольным пакетом акций которого владеет китайская корпорация Geely, объявил о падении на 32% объема продаж электрокаров. На 16% обрушилась продажа гибридов.
Известно, что на Volvo Cars давят тарифы американского лидера Дональда Трампа. Компания пытается продолжать реализовывать свою продукцию в США и при этом снизить расходы, а также завоевать китайский рынок в условиях жесткой конкуренции.
Ранее специалисты аналитического агентства «Автостат» заявили, что по итогу 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России не превысят 1,5 миллиона штук. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг: Продажи новых импортных автомобилей в апреле снизились на 40%
- Директор сети клиник «Меги» задержан по делу о взятке
- В Санкт-Петербурге арестовали женщину, специально наехавшую на посетителей кафе
- СМИ: Неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале
- Объявленная в розыск в РФ кинокритик Барабаш «убежала» в Париж
- После пожара в доме на юго-западе Москвы 26 жильцов переселят в гостиницы
- В России вырос спрос на книгу Васильева «В списках не значился»
- Продажи автомобилей Volvo обрушились на 11%
- СМИ: Израиль планирует взять под контроль всю территорию Сектора Газа
- Массовая драка между зрителями произошла на турнире ММА в Сургуте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru