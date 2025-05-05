Продажи автомобилей Volvo обрушились на 11%

Объем продаж автомобилей, выпущенных ушедшим из России концерном Volvo Cars, сократился в апреле 2025 года на 11% и составил 58 881 экземпляр. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Также автогигант, контрольным пакетом акций которого владеет китайская корпорация Geely, объявил о падении на 32% объема продаж электрокаров. На 16% обрушилась продажа гибридов.

Известно, что на Volvo Cars давят тарифы американского лидера Дональда Трампа. Компания пытается продолжать реализовывать свою продукцию в США и при этом снизить расходы, а также завоевать китайский рынок в условиях жесткой конкуренции.

Ранее специалисты аналитического агентства «Автостат» заявили, что по итогу 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России не превысят 1,5 миллиона штук. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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