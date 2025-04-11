Продажи белорусских автомобилей увеличились на 46%
В первом квартале текущего года объем продаж автомобилей, выпущенных белорусско-китайским концерном Belgee (38% акций принадлежит бренду Geely), увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба производителя.
За январь-март было продано 6245 машин (против 4260 автомобилей в первом квартале 2024 года). Рост продаж объяснили в первую очередь расширением модельного ряда. Так, в конце июля прошлого года начал продаваться среднеразмерный универсальный кроссовер X70. Кроме того, у бренда открылась своя дилерская сеть.
Под брендом Belgee выпускаются локализованные версии китайских автомобилей Geely. В частности, в России продаются кроссоверы X50 (на основе Geely Coolray) и X70 (аналог Geely Atlas Pro, адаптированный под российский климат.
Автомобили Belgee X50 в комплектациях Style и Active, а также X70 в версии Active в первой половине марта 2025 года подешевели на 200 тысяч рублей на российском рынке.
Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что такие китайские автопроизводители, как Chery, Geely, Changan и Haval заняли на российском рынке нишу ранее ушедших из страны брендов, многие маленькие автобренды покинут Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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