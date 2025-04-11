Продажи белорусских автомобилей увеличились на 46%

За январь-март было продано 6245 машин (против 4260 автомобилей в первом квартале 2024 года). Рост продаж объяснили в первую очередь расширением модельного ряда. Так, в конце июля прошлого года начал продаваться среднеразмерный универсальный кроссовер X70. Кроме того, у бренда открылась своя дилерская сеть.

Под брендом Belgee выпускаются локализованные версии китайских автомобилей Geely. В частности, в России продаются кроссоверы X50 (на основе Geely Coolray) и X70 (аналог Geely Atlas Pro, адаптированный под российский климат.

Автомобили Belgee X50 в комплектациях Style и Active, а также X70 в версии Active в первой половине марта 2025 года подешевели на 200 тысяч рублей на российском рынке.

Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что такие китайские автопроизводители, как Chery, Geely, Changan и Haval заняли на российском рынке нишу ранее ушедших из страны брендов, многие маленькие автобренды покинут Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

