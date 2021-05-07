Прививка от коронавируса станет обязательной для всех работников в Саудовской Аравии

Министерство людских ресурсов и социального развития Саудовской Аравии в своём Twitter объявило, что для выхода на работу всем работающим гражданам страны обязательно нужно привиться от коронавируса.

В ведомстве отметили, что требование касается сотрудников как частных, так и государственных предприятий, а также всех чиновников. Когда именно начнёт действовать новое правило не уточняется.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил, что в честь священного для мусульман месяца Рамадан, он направит 13 миллионов саудовских риалов (около 3,5 миллиона долларов) на погашение кредитов более 150 жителей страны, которые находятся в долговой тюрьме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияПрививкаСаудовская Аравия
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