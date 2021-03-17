Привитая от коронавируса женщина родила ребенка с антителами

Медик во Флориде родила ребенка с антителами к COVID-19. Ранее она привилась первой дозой вакцины Moderna во время беременности. Об этом пишет «Телеканал 360».

Лечащий врач американки Чад Рудник отметил, что специалисты проверили пуповину ребенка, чтобы убедиться, что антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку во время вакцинации, как это происходит с другими прививками.

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По словам Рудника, женщина привилась на 36-й неделе беременности и уже через три недели у нее родилась девочка с антителами. Это первый случай в мире, когда антитела к COVID-19 передаются ребенку через пуповину.

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ФОТО: https://www.flickr.com/
ТЕГИ:КоронавирусБеременность
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