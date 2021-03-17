Привитая от коронавируса женщина родила ребенка с антителами

Медик во Флориде родила ребенка с антителами к COVID-19. Ранее она привилась первой дозой вакцины Moderna во время беременности. Об этом пишет «Телеканал 360».

Лечащий врач американки Чад Рудник отметил, что специалисты проверили пуповину ребенка, чтобы убедиться, что антитела к коронавирусу передаются от матери к ребенку во время вакцинации, как это происходит с другими прививками.