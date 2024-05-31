Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам

В Нью-Йорке жюри присяжных в суде признало бывшего американского лидера Дональда Трампа виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает РИА Новости.

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Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. После вердикта присяжных должен быть вынесен приговор. У экс-президента есть право обжаловать обвинительное решение. Оно не будет мешать политику баллотироваться в президенты.

Трамп считает сфальсифицированным судебный процесс по обвинению в подделке деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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