Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам

Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. После вердикта присяжных должен быть вынесен приговор. У экс-президента есть право обжаловать обвинительное решение. Оно не будет мешать политику баллотироваться в президенты.

Трамп считает сфальсифицированным судебный процесс по обвинению в подделке деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

