Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам
В Нью-Йорке жюри присяжных в суде признало бывшего американского лидера Дональда Трампа виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает РИА Новости.
Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. После вердикта присяжных должен быть вынесен приговор. У экс-президента есть право обжаловать обвинительное решение. Оно не будет мешать политику баллотироваться в президенты.
Трамп считает сфальсифицированным судебный процесс по обвинению в подделке деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru