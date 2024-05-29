СМИ: Трамп на фоне судебных издержек продал свой самолет за $10 миллионов
Компания бывшего американского лидера Дональда Трампа продала его частный авиалайнер за 10 млн долларов на фоне высоких судебных издержек, сообщает Daily Beast.
По данным издания, в 2024 году против экс-президента были вынесены судебные решения на сумму почти 500 млн долларов. Точные условия сделки по продаже Cessna 1997 года остаются в тайне. Покупателем стал иранский магнат Мехрдада Моайеди. В 2020 году он направил 247 тысяч долларов в политический комитет, связанный с кампанией Трампа.
Ранее сообщалось, что у политика заканчиваются средства на судебные издержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru