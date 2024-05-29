СМИ: Трамп на фоне судебных издержек продал свой самолет за $10 миллионов

По данным издания, в 2024 году против экс-президента были вынесены судебные решения на сумму почти 500 млн долларов. Точные условия сделки по продаже Cessna 1997 года остаются в тайне. Покупателем стал иранский магнат Мехрдада Моайеди. В 2020 году он направил 247 тысяч долларов в политический комитет, связанный с кампанией Трампа.

Ранее сообщалось, что у политика заканчиваются средства на судебные издержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

