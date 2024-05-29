Трамп: Судебный процесс по обвинению в выплате порноактрисе сфальсифицирован
29 мая 202405:01
Бывший американский лидер Дональд Трамп считает сфальсифицированным судебный процесс в Нью-Йорке по обвинению в подделке деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Об этом он заявил в соцсети Truth Social. «Этот процесс сфальсифицирован», — написал экс-президент США.
28 мая прокурор Джошуа Стеингласс выступил перед присяжными с последним словом. Он призвал коллегию признать политика виновным.
Ранее стало известно, что Верховный суд США не готов дать иммунитет Трампу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru