Трамп: Судебный процесс по обвинению в выплате порноактрисе сфальсифицирован

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает сфальсифицированным судебный процесс в Нью-Йорке по обвинению в подделке деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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Об этом он заявил в соцсети Truth Social. «Этот процесс сфальсифицирован», — написал экс-президент США.

28 мая прокурор Джошуа Стеингласс выступил перед присяжными с последним словом. Он призвал коллегию признать политика виновным.

Ранее стало известно, что Верховный суд США не готов дать иммунитет Трампу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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