Принудительную эвакуацию объявили в Харьковской области

По его словам, речь идёт о прифронтовых районах области.

«Это близкие к границе с РФ населённые пункты Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в них проживают 182 ребёнка... Города Харьков решение об эвакуации не касается», - написал Синегубов.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов ВСУ из региона были вывезены более девяти тысяч детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

