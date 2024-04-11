Принудительную эвакуацию объявили в Харьковской области
Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 47 населённых пунктах Харьковской областни. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
По его словам, речь идёт о прифронтовых районах области.
«Это близкие к границе с РФ населённые пункты Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в них проживают 182 ребёнка... Города Харьков решение об эвакуации не касается», - написал Синегубов.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов ВСУ из региона были вывезены более девяти тысяч детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru