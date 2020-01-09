Принц на полставки. Гарри реформирует королевскую семью Британии

Принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл заявили, что намерены сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Решение не отразится на поддержке ими королевы, сообщила чета журналистам.

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с НСН пояснила, что отказ от обязанностей является беспрецедентным случаем трансформации монаршей семьи.

«Гарри и Меган отказываются от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи, но титулов своих не лишаются. Они просто не будут активно участвовать во всех церемониях и мероприятиях. Это совершенно новое явление, такой член королевской семьи на полставки, когда хотят жить на два дома, более закрытой частной жизни, но при этом не отказываются от титулов. Поэтому это в определенном смысле прецедент… Пока такого в истории королевской семьи не было, получается, что оформляется новый статус», - сказала Годованюк.

Собеседница НСН отметила, что предсказать, «что из этого получится трудно», однако есть все основания полагать, что хоть решение внука «конечно, не обрадовало Елизавету II», но «чинить препятствия» молодым она не станет. Среди причин, отмечает старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, «иллюзорное» престолонаследие Гарри, а также обособленность от королевской семьи.