Принц на полставки. Гарри реформирует королевскую семью Британии

«Гарри всегда несколько выделялся на фоне королевской семьи, ему было свойственно такое свободолюбие. И вместе с Меган они уже демонстрировали некий отход от королевской семьи – праздники проводили отдельно, более обособленно держались, искали свой путь», - уточнила Кира Годованюк.

Кроме того, по ее мнению, менее консервативная часть Великобритании также благосклонно отнесется к отказу от статуса членов королевской семьи.

«Менее консервативная часть, возможно, воспримет это как определенное обновление королевской семьи. Ведь, было заявлено не только об отказе выполнения функций, но и о финансовой самостоятельности», - пояснила собеседница.

Сейчас Гарри и Меган хотят сконцентрировать свое внимание на создании благотворительного фонда и в большей степени заниматься своей частной жизнью. Пара рассчитывает значительную часть времени проводить в Северной Америке и «стать финансово независимыми».

По информации СМИ, на принца Гарри и Меган Маркл оказывается сильное давление со стороны британских изданий. На три из них - The Sun, Daily Mirror и The Mail on Sunday – чета даже подавала в суд по фактам незаконного получения доступа к корреспонденции.