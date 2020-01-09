Принц на полставки. Гарри реформирует королевскую семью Британии
Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН в эфире НСН рассказала о реакции Елизаветы II и общественности на отказ принца Гарри и Меган Маркл от статуса членов королевской семьи.
Принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл заявили, что намерены сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Решение не отразится на поддержке ими королевы, сообщила чета журналистам.
Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в беседе с НСН пояснила, что отказ от обязанностей является беспрецедентным случаем трансформации монаршей семьи.
«Гарри и Меган отказываются от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи, но титулов своих не лишаются. Они просто не будут активно участвовать во всех церемониях и мероприятиях. Это совершенно новое явление, такой член королевской семьи на полставки, когда хотят жить на два дома, более закрытой частной жизни, но при этом не отказываются от титулов. Поэтому это в определенном смысле прецедент… Пока такого в истории королевской семьи не было, получается, что оформляется новый статус», - сказала Годованюк.
Собеседница НСН отметила, что предсказать, «что из этого получится трудно», однако есть все основания полагать, что хоть решение внука «конечно, не обрадовало Елизавету II», но «чинить препятствия» молодым она не станет. Среди причин, отмечает старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, «иллюзорное» престолонаследие Гарри, а также обособленность от королевской семьи.
«Гарри всегда несколько выделялся на фоне королевской семьи, ему было свойственно такое свободолюбие. И вместе с Меган они уже демонстрировали некий отход от королевской семьи – праздники проводили отдельно, более обособленно держались, искали свой путь», - уточнила Кира Годованюк.
Кроме того, по ее мнению, менее консервативная часть Великобритании также благосклонно отнесется к отказу от статуса членов королевской семьи.
«Менее консервативная часть, возможно, воспримет это как определенное обновление королевской семьи. Ведь, было заявлено не только об отказе выполнения функций, но и о финансовой самостоятельности», - пояснила собеседница.
Сейчас Гарри и Меган хотят сконцентрировать свое внимание на создании благотворительного фонда и в большей степени заниматься своей частной жизнью. Пара рассчитывает значительную часть времени проводить в Северной Америке и «стать финансово независимыми».
По информации СМИ, на принца Гарри и Меган Маркл оказывается сильное давление со стороны британских изданий. На три из них - The Sun, Daily Mirror и The Mail on Sunday – чета даже подавала в суд по фактам незаконного получения доступа к корреспонденции.
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