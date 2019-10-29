Елизавета II использует в Букингемском дворце только шесть комнат из 775

Елизавета II использует лишь шесть комнат из 775-ти в обширном Букингемском дворце – официальной лондонской резиденции британских монархов. Об этом сообщает газета The «Sun», ссылаясь на заявление придворной служащей, портнихи Анжелы Келли. Она подчёркивает, что королева использует спальню, частную гостиную, гардеробную и ванную комнаты. В комнате приемов Елизавета II проводит встречи с премьер-министром и другими высокопоставленными лицами. Наконец, имперская комната, по сути, является комнатой ожидания.

Добавим, во дворце, построенном в 1703 году, в частности, есть 19 официальных и более 90 офисных помещений, 52 спальни для королевской семьи и гостей, а также 68 ванных и почти 200 помещений и спальных мест для прислуги.