Елизавета II использует в Букингемском дворце только шесть комнат из 775
Елизавета II использует лишь шесть комнат из 775-ти в обширном Букингемском дворце – официальной лондонской резиденции британских монархов. Об этом сообщает газета The «Sun», ссылаясь на заявление придворной служащей, портнихи Анжелы Келли. Она подчёркивает, что королева использует спальню, частную гостиную, гардеробную и ванную комнаты. В комнате приемов Елизавета II проводит встречи с премьер-министром и другими высокопоставленными лицами. Наконец, имперская комната, по сути, является комнатой ожидания.
Добавим, во дворце, построенном в 1703 году, в частности, есть 19 официальных и более 90 офисных помещений, 52 спальни для королевской семьи и гостей, а также 68 ванных и почти 200 помещений и спальных мест для прислуги.
В июле НСН писала, что Злоумышленник пытался нарушить покой Елизаветы II. Как пишет британский таблоид The Sun, неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией недалеко от спальни королевы. Инцидент произошел примерно в двa чaсa ночи 10 июля. Обнaружить незнaкомцa удaлось спустя четыре минуты после того, кaк он перебрaлся через огрaду дворцa. Стрaжи порядкa отмечaют, что не считaют происшествие попыткой терaктa: у зaдержaнного 22-летнего мужчины оружия при себе не окaзaлось, передaет RT.
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