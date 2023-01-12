Мемуары принца Гарри установили рекорд по скорости продаж
Автобиография принца Гарри «Spare» («Запасной») в первый день продаж 10 января разошлась в США, Канаде и Великобритании тиражом 1,4 млн экземпляров. Как сообщает CNN, учитывались как бумажная, так и электронная и аудиоверсии.
Отмечается, что продажи книги в первый день превзошли некоторые из крупнейших хитов среди автобиографий, в том числе мемуары Барака и Мишель Обамы.
Издательство Transworld Penguin Random House, в свою очередь, указало, что в Великобритании в первый день продали 400 тысяч копий. Таким образом книга принца Гарри стала рекордсменом по скорости продаж среди нехудожественных книг.
«Единственные книги, которые продавались быстрее в день релиза, были о другом Гарри - Гарри Поттере», — заявил управляющий директор издательства Ларри Финли.
В своих мемуарах принц Гарри откровенно рассказывает о своей личной жизни, об отношениях с членами королевской семьи, например, о драке со старшим братом, наследником престола принцем Уильямом, сообщает RT.
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