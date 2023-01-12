Мемуары принца Гарри установили рекорд по скорости продаж

Отмечается, что продажи книги в первый день превзошли некоторые из крупнейших хитов среди автобиографий, в том числе мемуары Барака и Мишель Обамы.

Издательство Transworld Penguin Random House, в свою очередь, указало, что в Великобритании в первый день продали 400 тысяч копий. Таким образом книга принца Гарри стала рекордсменом по скорости продаж среди нехудожественных книг.

«Единственные книги, которые продавались быстрее в день релиза, были о другом Гарри - Гарри Поттере», — заявил управляющий директор издательства Ларри Финли.

В своих мемуарах принц Гарри откровенно рассказывает о своей личной жизни, об отношениях с членами королевской семьи, например, о драке со старшим братом, наследником престола принцем Уильямом, сообщает RT.