Мемуары принца Гарри установили рекорд по скорости продаж

Автобиография принца Гарри «Spare» («Запасной») в первый день продаж 10 января разошлась в США, Канаде и Великобритании тиражом 1,4 млн экземпляров. Как сообщает CNN, учитывались как бумажная, так и электронная и аудиоверсии.

В Великобритании стартовали продажи автобиографии принца Гарри

Отмечается, что продажи книги в первый день превзошли некоторые из крупнейших хитов среди автобиографий, в том числе мемуары Барака и Мишель Обамы.

Издательство Transworld Penguin Random House, в свою очередь, указало, что в Великобритании в первый день продали 400 тысяч копий. Таким образом книга принца Гарри стала рекордсменом по скорости продаж среди нехудожественных книг.

«Единственные книги, которые продавались быстрее в день релиза, были о другом Гарри - Гарри Поттере», — заявил управляющий директор издательства Ларри Финли.

В своих мемуарах принц Гарри откровенно рассказывает о своей личной жизни, об отношениях с членами королевской семьи, например, о драке со старшим братом, наследником престола принцем Уильямом, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:КультураПродажаРекордКнигаПринц Гарри
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры