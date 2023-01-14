Книгу принца Гарри о королевской семье сметают с полок

Гарри наполнил повествование упреками в адрес семьи. На Карла III обиделся за то, что тот не обнял 12-летнего сына, когда сообщил о гибели его матери, а затем женился на Камилле. На брата Уильяма - за натянутые отношения и пренебрежение Меган Маркл.

Автор объяснил название книги. Он рассказал, что так его называли с рождения.

«Замечательно. Ты подарила мне наследника и запасного — моя работа сделана», — якобы заявил принц Чарльз своей супруге, принцессе Диане, когда она родила Гарри.

Также Гарри признался в убийстве не менее 25 талибов во время атаки на позиции «Талибана» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане в 2012 году.

Ранее стало известно, что продажи книги в первый день превзошли некоторые из крупнейших хитов среди автобиографий, в том числе мемуары Барака и Мишель Обамы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



