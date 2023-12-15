Принц Гарри выиграл дело против Daily Mirror о взломе телефона
Принц Гарри выиграл дело против британского издания Daily Mirror. Представитель королевской семьи обвинял таблоид во взломе мобильных телефонов и других незаконных методах сбора информации о знаменитостях, применявшихся журналистами.
Высокий суд Лондона постановил, что мобильный телефон герцога Сассекского был взломан сотрудниками Daily Mirror и других газет, входящих в медиахолдинг Mirror Group.
Теперь холдинг должен будет выплатить принцу компенсацию в размере 140,6 тысяч фунтов стерлингов (около 180 тыс. долларов США), передает ВВС.
Ранее во время дачи показаний в суде принц Гарри рассказывал, что его телефон могли больше 15 лет прослушивать недобросовестные журналисты. Речь идет о периоде с 1996 по 2011 год. По его словам, он и его брат Уильям годами «подозревали о постоянной незаконной деятельности», которую вели британские издания в погоне за сенсациями.
Гарри, например, указывал, что еще в старших классах школы начал замечать, что сообщения в его телефоне помечались как прочитанные, хотя он их не открывал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru