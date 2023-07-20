Принц Гарри и Меган Маркл будут жить отдельно
Самая известная пара в британской королевской семье находится на грани развода, сообщает «РЕН ТВ».
Принц Гарри и Меган Маркл начали жить отдельно. Пара разъехалась на разные континенты после пяти лет брака. За это время Меган и Гарри не смогли добиться успеха. Автобиографический фильм «Гарри и Меган» оказался провальным. Кроме того, стриминговая платформа Spotify разорвала с герцогом и герцогиней контракт на серию подкастов. Из-за финансовых проблем супругам пришлось продать особняк в Калифорнии.
Как стало известно ранее, принц Гарри и его супруга Меган Маркл обсуждают с американским онлайн-кинотеатром Netflix выпуск полнометражного фильма об их жизни во дворце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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