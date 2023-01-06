Принц Гарри сообщил, что употреблял кокаин

Соответствующее заявление он сделал в своей автобиографии Spare («Запасной»). Впервые Гарри попробовал кокаин в 2002 году во время охотничьего уикенда.

После этого он еще несколько раз употреблял наркотик для того, чтобы «почувствовать новые ощущения». «Я был 17-летним подростком, готовым сделать почти все что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок. По крайней мере, в этом я тогда старался себя убедить», — написал принц.

Он отметил, что никаких особых ощущений счастья от наркотиков он не испытал, в отличие от других членов его окружения.

Ранее Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает «примиряться» с ним и его супругой Меган Маркл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

