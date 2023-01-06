Принц Гарри сообщил, что употреблял кокаин
Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри заявил, что когда ему было 17 лет он употреблял кокаин, сообщает The Times.
Соответствующее заявление он сделал в своей автобиографии Spare («Запасной»). Впервые Гарри попробовал кокаин в 2002 году во время охотничьего уикенда.
После этого он еще несколько раз употреблял наркотик для того, чтобы «почувствовать новые ощущения». «Я был 17-летним подростком, готовым сделать почти все что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок. По крайней мере, в этом я тогда старался себя убедить», — написал принц.
Он отметил, что никаких особых ощущений счастья от наркотиков он не испытал, в отличие от других членов его окружения.
Ранее Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает «примиряться» с ним и его супругой Меган Маркл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Германия отправит Киеву дополнительный комплекс Patriot
- На Украине сочли «несерьезным» предложение о временном прекращении огня
- Принц Гарри сообщил, что употреблял кокаин
- Стало известно, как легче переносить аномальные морозы
- Британия может отправить Украине танки
- США окажут новую военную помощь Украине на $3 млрд
- На трассе «Каспий» произошло смертельное ДТП с четырьмя машинами
- Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом
- Первый после перехода Роналду матч «Аль-Насра» перенесли на сутки
- Путин созвонился с мальчиком Давидом, открытку которого он снял с «Ёлки желаний»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru