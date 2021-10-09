Меган Маркл и принц Гарри обжумывают возвращение в Великобританию

«Она будет проходить в Кенсингтонском дворце, и принц Гарри и Меган Маркл решают, стоит ли приезжать», — отмечает издание.

Известно, что в торжестве примут участие около 100 гостей, в том числе принц Уильяма и музыкант Элтон Джон.

Ранее королева Великобритании Елизавета II поручила своим помощникам подготовить план обращения в суд, если заявления ее внука принца Гарри или его супруги Меган Маркл будут расценены как клеветнические, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце. По его словам, основное внимание сосредоточено на мемуарах, над которыми работает принц Гарри.

