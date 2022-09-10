Да здравствует король! Старейший монарх Британии взошел на престол

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков считает, что Карл III может стать последним королём Великобритании, на которую оказывает влияние напряженная экономическая ситуация и мировой экономический кризис, отмечает РИА Новости.



«При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия ещё усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: "Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?», - сказал Мягков.

Ранее Король Великобритании Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением в качестве монарха, сообщает РИА Новости. В нём он объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским, а также выразил свою любовь младшему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые, по его словам, продолжают устраивать свои жизни за рубежом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

