Да здравствует король! Старейший монарх Британии взошел на престол
73-летний король Великобритании Карл III занял трон в сложное для страны время и может оказаться последним монархом Соединённого Королевства.
Карл III провозглашен королем Великобритании. В Лондоне прошла официальная церемония его восшествия на трон, ее транслировал телеканал Sky News. Престол перешел к Карлу III после его матери Елизаветы II, которая правила Соединенным Королевством более 70 лет.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков считает, что Карл III может стать последним королём Великобритании, на которую оказывает влияние напряженная экономическая ситуация и мировой экономический кризис, отмечает РИА Новости.
«При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия ещё усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: "Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?», - сказал Мягков.
Ранее Король Великобритании Карл III обратился к нации с первым телевизионным обращением в качестве монарха, сообщает РИА Новости. В нём он объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским, а также выразил свою любовь младшему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые, по его словам, продолжают устраивать свои жизни за рубежом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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