Принц Гарри последний раз появился на публике в королевском статусе

Пара присоединилась к королевской семье на службе Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Об этом мероприятии было известно заранее. Как передает телеканал, Гарри и Меган, как и предполагает этикет, прибыли на службу раньше королевы Елизаветы II, которая вышла в свет в сопровождении своего сына, принца Чарльза. Как отмечает ОТР, традиционная служба в аббатстве соединила обоих братьев-принцев впервые за долгое время: до этого Гарри и Уильям не появлялись на публике вместе со своими семьями.

Кроме того, распространение нового коронавируса COVID-19 привело к тому, что все присутствующие воздержались от рукопожатия, заменив его кивком головы, так как вирус передается через подобные контакты.



Ранее стало известно, 31 марта станет официальной датой выхода четы Гарри и Меган из семьи королевы Елизаветы II.