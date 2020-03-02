Меган Маркл хочет вернуться в актерскую карьеру с ролью в супергеройском блокбастере
Жена британского принца Гарри Меган Маркл планирует возобновить актерскую карьеру с роли в супергеройском блокбастере. Об этом сообщает Mirror.
Как стало известно изданию, агент Меган, Ник Коллинз, ищет роль супергероя для герцогини. Отмечается, что Маркл открыта для предложений и планирует ряд встреч в Голливуде.
Ранее сообщалось, что Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого она будет заниматься озвучкой персонажей. Как отмечает газета, Disney владеет Marvel и имеет права на всех своих героев комиксов, что может позволить Меган сняться в супергеройском фильме для студии.
Ранее принц Гарри Меган Маркл объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи. Супруги планируют жить в Великобритании и Канаде.
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