Меган Маркл хочет вернуться в актерскую карьеру с ролью в супергеройском блокбастере

Как стало известно изданию, агент Меган, Ник Коллинз, ищет роль супергероя для герцогини. Отмечается, что Маркл открыта для предложений и планирует ряд встреч в Голливуде.

Ранее сообщалось, что Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого она будет заниматься озвучкой персонажей. Как отмечает газета, Disney владеет Marvel и имеет права на всех своих героев комиксов, что может позволить Меган сняться в супергеройском фильме для студии.

Ранее принц Гарри Меган Маркл объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи. Супруги планируют жить в Великобритании и Канаде.









