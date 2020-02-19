Принц Гарри и Меган Маркл завершат королевские обязанности 31 марта

Принц Великобритании Гарри и его жена Меган Маркл сложат полномочия королевских особ 31 марта. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

31 марта станет официальной датой выхода пары из семьи королевы Елизаветы II. По данным газеты, до этого они покажутся еще на нескольких мероприятиях. В частности, 5 марта Гарри и Меган посетят церемонию награждения Фонда Endeavour, а 6 марта Гарри будет в Сильверстоуне с гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Затем они оба примут участие в музыкальном фестивале в Маунтбэттене 7 марта, а Меган выйдет в свет в Международный женский день 8 марта. Также пара присоединится к королеве и королевской семье на службе в Вестминстерском аббатстве 9 марта.

Напомним, 8 янвaря принц Гaрри и Мегaн Мaркл откaзaлись от звaния членов королевской семьи. Они зaявили, что в дaльнейшем плaнируют откaзaться от финaнсировaния из госбюджетa и стaть финaнсово незaвисимыми.





