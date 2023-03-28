Принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании информации о прослушке

Британский принц Гарри выступил с обвинениями в адрес королевской семьи, сообщил телеканал Sky News.

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Гарри заявил, что родственники знали о прослушивании его телефона медиахолдингом News Group Newspapers (NGN), но держали это в секрете.

По словам герцога Сассекского, о прослушке он начал подозревать в 2018 году. В 2019-м Гарри подал иск в суд. Он обвинил журналистов во вмешательстве в личную жизнь.

Принц ранее заявил, что всегда отличался от своей семьи. По его словам, после смерти матери он отказался от психологической терапии из-за боязни, что это убьет чувства к ней, пишет НСН.

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Фото: Wikimedia Commons
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