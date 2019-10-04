Принц Гарри обвинил британские таблоиды в прослушке его сообщений
Принц Великобритании Гарри подал иск против владельцев британских таблоидов The Sun и The Daily Mirror, обвинив их во взломе своего телефона и прослушке сообщений. Об этом пишет газета Guardian.
По данным издания, в Букингемском дворце подтвердили подачу иска. Отмечается также, что в News Group Newspapers (The Sun) и Reach (The Daily Mirror) знают о поданном против них иске.
Считается, что Гарри может утверждать, что он был жертвой незаконного сбора информации с целью публикации статей о нем, начиная с начала 2000-х годов и когда у него был мобильный телефон в подростковом возрасте.
Ранее СМИ сообщали, что герцог Сассекский подал иск на Daily Mail за публикацию личного письма его жены Меган Маркл, которое она написала отцу.
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