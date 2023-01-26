Пригожин объяснил, где берет деньги на ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин заявил в ответ на запрос НСН, что всегда финансировал ЧВК сам, но в 2022 году ему пришлось искать дополнительные источники.

«Я придумал ЧВК «Вагнер», управляю ЧВК «Вагнер» и всегда финансировал ЧВК «Вагнер», - утверждает Пригожин.

При этом, он признался, что, когда началось «глобальное расширение» в 2022 году, ему пришлось искать дополнительные источники финансирования. Пригожин утверждает, что до начала спецоперации на Украине он не потратил «ни одной копейки» из чужого кармана.

"В 2022 году, когда началось глобальное расширение, мне пришлось искать дополнительные источники. Но всё время до начала Спецоперации ни одной копейки, ни одного бронежилета не было взято нигде и ни у кого, кроме как из моего кармана", - рассказал Пригожин.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью НСН усомнился, что ЧВК «Вагнер» финансируется самим Пригожиным. По его словам, она финансируется «только через него», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

