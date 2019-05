Матвиенко: К песне Лазарева подошел бы Джон Сноу

«Не знаю, как первое место, но в пятерку, думаю, он попадет. О топе говорить смысла нет. На «Евровидении» всегда очень странный репертуар. Только у шведа была песня более-менее похожая на топ. А все остальное – это стиль, выработанный конкурсом. И Сергей абсолютно попадает в этот стиль. Такая очень хорошая, «саундтречная» песня. Я бы еще в конце его песни Джона Сноу из «Игры престолов» показал бы на экране. И было бы, вообще, отлично», - сказал он.

Напомним, Сергей Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году в Стокгольме. Тогда он занял третье место с песней You Are the Only One. Однако зрители ему отдали первое место.