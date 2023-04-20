Приехавшего в Эльзас Макрона освистали местные жители

Президент приехал в регион после одобрения пенсионной реформы. Граждане освистали его под лозунги «Долой Макрона». Президент заявил, что «ему было намного хуже», но он продолжает идти на контакт.

Ранее Макрон получил яйцом в лоб на встрече с жителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

