Приехавшего в Эльзас Макрона освистали местные жители
20 апреля 202300:24
Жители города Эльзас во Франции встретили приехавшего с рабочей поездкой главу государства Эммануэля Макрона неодобрительным гулом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на BFMTV.
Президент приехал в регион после одобрения пенсионной реформы. Граждане освистали его под лозунги «Долой Макрона». Президент заявил, что «ему было намного хуже», но он продолжает идти на контакт.
Ранее Макрон получил яйцом в лоб на встрече с жителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru