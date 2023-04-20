Приехавшего в Эльзас Макрона освистали местные жители

Жители города Эльзас во Франции встретили приехавшего с рабочей поездкой главу государства Эммануэля Макрона неодобрительным гулом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на BFMTV.

Макрон обозначил срок вступления в силу закона о пенсионной реформе

Президент приехал в регион после одобрения пенсионной реформы. Граждане освистали его под лозунги «Долой Макрона». Президент заявил, что «ему было намного хуже», но он продолжает идти на контакт.

Ранее Макрон получил яйцом в лоб на встрече с жителями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронФранция

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