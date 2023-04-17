Макрон обозначил срок вступления в силу закона о пенсионной реформе
Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации сообщил, что закон о повышении пенсионного возраста вступит в силу осенью 2023 года.
Глава государства напомнил, что Конституционный совет республики 14 апреля поддержал закон о пенсионной реформе.
«Я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью», - заявил президент.
Макрон признал, что граждане не приняли изменения. Он выразил сожаление, что власть и общество не нашли компромисс.
Реформа предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. После одобрения Конституционным советом по всей Франции вспыхнули стихийные митинги с требованием отозвать закон, передает «Радиоточка НСН».
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