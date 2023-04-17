Макрон обозначил срок вступления в силу закона о пенсионной реформе

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации сообщил, что закон о повышении пенсионного возраста вступит в силу осенью 2023 года.

Макрона призвали не подписывать закон о пенсионной реформе

Глава государства напомнил, что Конституционный совет республики 14 апреля поддержал закон о пенсионной реформе.

«Я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью», - заявил президент.

Макрон признал, что граждане не приняли изменения. Он выразил сожаление, что власть и общество не нашли компромисс.

Реформа предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. После одобрения Конституционным советом по всей Франции вспыхнули стихийные митинги с требованием отозвать закон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронПенсионная РеформаФранция

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