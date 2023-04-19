Макрон получил яйцом в лоб на встрече с гражданами
19 апреля 202322:46
В президента Франции Эммануэля Макрона попали яйцом во время его встречи с местными жителями. Видео инцидента опубликовано в Сети.
Французский лидер отправился в поездку по регионам. На одной из встреч в него кинули яйцо.
Бросок оказался точным - «снаряд» угодил Макрону прямо в лоб. Охрана быстро среагировала и укрыла президента.
В ряде СМИ утверждается, что видео снято в прошлые годы.
Президент Франции ранее подписал закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на заслуженный отдых для граждан увеличится с 62 до 64 лет, передает «Радиоточка НСН».
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru