Макрон получил яйцом в лоб на встрече с гражданами

В президента Франции Эммануэля Макрона попали яйцом во время его встречи с местными жителями. Видео инцидента опубликовано в Сети.

Парижане вышли на протест против пенсионной реформы с ложками и кастрюлями

Французский лидер отправился в поездку по регионам. На одной из встреч в него кинули яйцо.

Бросок оказался точным - «снаряд» угодил Макрону прямо в лоб. Охрана быстро среагировала и укрыла президента.

В ряде СМИ утверждается, что видео снято в прошлые годы.

Президент Франции ранее подписал закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на заслуженный отдых для граждан увеличится с 62 до 64 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионная РеформаЭммануэль МакронФранция

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