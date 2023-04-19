Макрон получил яйцом в лоб на встрече с гражданами

Французский лидер отправился в поездку по регионам. На одной из встреч в него кинули яйцо.

Бросок оказался точным - «снаряд» угодил Макрону прямо в лоб. Охрана быстро среагировала и укрыла президента.

В ряде СМИ утверждается, что видео снято в прошлые годы.

Президент Франции ранее подписал закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на заслуженный отдых для граждан увеличится с 62 до 64 лет, передает «Радиоточка НСН».

