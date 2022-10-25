«Придется затянуть пояса»: Аналитик спрогнозировала условия жизни британцев при новом премьере

Ранее стало известно о предстоящем вступлении в должность премьер-министра Риши Сунака. Политик станет первым британским премьером с индийскими корнями, а также самым молодым главой правительства Британии в современной истории — Сунаку всего 42 года. Ананьева отметила, что вряд ли новый премьер-министр сможет улучшить жизнь своих соотечественников.

«В Великобритании объективно надвигается экономический кризис, речь идет о введении режима жесткой экономии, как это было после кризиса 2008-2009 годов. В отличие от Трасс, Сунак не станет снижать налоги. Британцам придется затянуть пояса, поскольку будут сокращены расходы на образование и здравоохранение. Дыра в бюджете и рост госдолга объясняются, в том числе, тем, что при Сунаке была оказана помощь людям во время пандемии. Однако сейчас по Британии больно ударил еще и энергетический кризис, к чему Лондон оказался не готов. Посмотрим, насколько британцы смогут выдержать все тяготы, при том, что зарплаты не только не будут увеличиваться, но, возможно, грядет сокращение рабочих мест», — сказала Ананьева.

Собеседник НСН отметила, что при новом премьер-министре на улучшение отношений между Лондоном и Москвой рассчитывать не приходится.

«Сунак неоднократно делал жесткие заявления в отношении России. Недавно он заявил, что будут удвоены усилия по помощи Украине, но ограничится ли новый премьер риторикой или действительно будет оказывать материальную помощь, в том числе, в виде оружия, время покажет. Наверняка будет взят жесткий курс и в отношении Китая, допускаю даже, что Китай переместится на первое место в качестве “угрозы” для Британии», — отметила аналитик.

Также руководитель Центра британских исследований предсказала, сможет ли Сунак надолго занять кресло главы правительства.

«Предшественница Сунака продержалась 45 дней, потому что сделала совершенно явные ошибки в экономической политике, вызвав негативную реакцию рынков. А на приход Сунака к власти рынки отреагировали положительно. Во-первых, по всей видимости, он не будет допускать ошибки в финансово-экономической политике. Во-вторых, вряд ли стиль и методы его руководства будут столь же нечестными, как у Джонсона, и столь же грубыми, как у Трасс. Скорее всего, в отличие от Трасс, он не будет вызывать возмущения у однопартийцев. Но ситуация в стране может обостриться, и посмотрим, будут ли забастовки, социальные волнения. Все равно выборы состоятся уже скоро, через 18 месяцев», — подчеркнула Ананьева.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов усомнился, что после избрания Сунака отношения с Лондоном улучшатся.

