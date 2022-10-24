В Госдуме усомнились, что после избрания Сунака отношения с Лондоном улучшатся

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов считает маловероятным улучшение отношений между Лондоном и Москвой после избрания Риши Сунака на пост премьер-министра Королевства, сообщает РИА новости.

Трасс поздравила Сунака с избранием премьер-министром Великобритании

По его словам, это связано с тем, что Великобритания следует курсу США, а также пытается быть русофобским лидером в Европе.

«Сунак будет следовать этим принципам, пока не зайдёт в окончательный тупик», - заключил парламентарий.

Ранее экс-глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак остался единственным кандидатом на должность премьер-министра страны и займёт её автоматически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:ДепутатыГосдумаРоссияВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры