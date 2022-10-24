В Госдуме усомнились, что после избрания Сунака отношения с Лондоном улучшатся

По его словам, это связано с тем, что Великобритания следует курсу США, а также пытается быть русофобским лидером в Европе.



«Сунак будет следовать этим принципам, пока не зайдёт в окончательный тупик», - заключил парламентарий.

Ранее экс-глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак остался единственным кандидатом на должность премьер-министра страны и займёт её автоматически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

