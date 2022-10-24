Трасс поздравила Сунака с избранием премьер-министром Великобритании
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своих соцсетях поздравила экс-главу британского Минфина Риши Сунака с избранием на пост главы кабмина.
Также она выразила ему свою поддержку.
«Поздравляю Риши Сунака с назначением на пост лидера Консервативной партии и нашего следующего премьер-министра. Я вас полностью поддерживаю», - написала Трасс.
Ранее стало известно, что экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак автоматически станет премьером королевства, поскольку остальные кандидаты отказались от участия в выборах, сообщает RT.
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