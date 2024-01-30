Globes: Абрамович выиграл суд против израильского банка
Бизнесмен Роман Абрамович выиграл дело в окружном суде Тель-Авива против банка «Мизраки Тфахот», пишет экономическое издание Globes.
Судья обязал финансовую организацию перевести пожертвование предпринимателя на счет волонтерской организации ЗАКА, которая занимается опознанием жертв катастроф. Речь идет о восьми миллионах шекелей ($2,2 миллиона).
Решение вступит в силу через трое суток. Представители банка намерены подать в апелляционную инстанцию.
По данным телеканала LRT, власти Литвы намерены провести проверку законности получения гражданства детьми Абрамовича, отмечает «Радиоточка НСН».
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