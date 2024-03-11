СМИ: Абрамович захотел купить испанскую «Валенсию»
Бизнесмен Роман Абрамович может приобрести испанский футбольный клуб «Валенсия». Об этом сообщает AS.
По данным издания, миллиардер заинтересован в покупке команды. Болельщики «Валенсии» надеются, что положение клуба улучшится со сменой владельца. Сейчас команда занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги с 40 очками за 27 матчей.
Ранее Роман Абрамович владел лондонским «Челси». В марте 2022 года бизнесмен попал под санкции Великобритании, Английская премьер-лига отстранила его от управления командой, напоминает Ura.ru. Позже Абрамович заявил о продаже клуба. «Челси» приобрел бизнесмен и инвестор из США Тодд Боули, отмечает телеканал «360».
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