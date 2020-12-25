Прибывающие в Турцию должны иметь отрицательный тест на COVID

Власти Турции приняли решение требовать с прибывающих в страну пассажиров иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Соответствующее заявление сделал глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, сообщает ТАСС.

Уточняется, что с 28 декабря данное правило начинает действовать для авиапассажиров, а с 30 декабря - для прибывающих наземным или морским транспортом. Коджа подчеркнул, что тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию.

Согласно заявлению министра, результат теста для въезда в страну будет необходим до 1 марта следующего года.

Ранее стали известны популярные направления россиян на новогодние каникулы. Одним из направлений стала Турция.



