Прибывающие в Турцию должны иметь отрицательный тест на COVID
Власти Турции приняли решение требовать с прибывающих в страну пассажиров иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Соответствующее заявление сделал глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, сообщает ТАСС.
Уточняется, что с 28 декабря данное правило начинает действовать для авиапассажиров, а с 30 декабря - для прибывающих наземным или морским транспортом. Коджа подчеркнул, что тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию.
Согласно заявлению министра, результат теста для въезда в страну будет необходим до 1 марта следующего года.
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