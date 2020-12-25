Названы четыре наиболее популярных направления россиян на Новый год
Большинство россиян (65-70%) для путешествий в период новогодних праздников в этом году отдают предпочтение внутреннему туризму. Такую информацию приводит Интерфакс со ссылкой на участников туристического рынка.
Отмечается, что также популярны туры в Абхазию (15%), Турцию (10%) и Танзанию (8%). В данном случае речь идет об организованных туристов, в статистику не включены те, кто путешествует самостоятельно.
Как сообщили агентству участники туриндустрии, средний чек на отдых в период Нового года упал до 91 тыс. (134 тыс. в прошлом году).
Ранее сообщалось, что только три страны из 16, с которыми Россия возобновила авиасообщение, соответствуют по эпидемиологической обстановке всем критериям Роспотребнадзора. Это Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия. Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения, показатель заболеваемости коронавирусом за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
- СМИ: Кремль создаст в Белоруссии партию против Лукашенко
- Любовь Соболь задержана на двое суток
- Злоумышленники захватили украинскую нефтебазу
- Синоптик рассказал, будет ли снег в Москве на Новый год
- Лукашенко: Белоруссия станет лучше, чем до выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru