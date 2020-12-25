Названы четыре наиболее популярных направления россиян на Новый год

Большинство россиян (65-70%) для путешествий в период новогодних праздников в этом году отдают предпочтение внутреннему туризму. Такую информацию приводит Интерфакс со ссылкой на участников туристического рынка.

Отмечается, что также популярны туры в Абхазию (15%), Турцию (10%) и Танзанию (8%). В данном случае речь идет об организованных туристов, в статистику не включены те, кто путешествует самостоятельно.

Как сообщили агентству участники туриндустрии, средний чек на отдых в период Нового года упал до 91 тыс. (134 тыс. в прошлом году).

Ранее сообщалось, что только три страны из 16, с которыми Россия возобновила авиасообщение, соответствуют по эпидемиологической обстановке всем критериям Роспотребнадзора. Это Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия. Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения, показатель заболеваемости коронавирусом за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения.

