Прибор с источником радиоактивного излучения потеряли в Польше
Польские власти объявили награду за обнаружение прибора, содержащего источник радиоактивного излучения. Об этом сообщает польское телевидение.
Уточняется, что инцидент произошёл в Кракове при строительстве дороги. Рабочий потерял дефектоскоп, который используется для выявления дефектов дорожного покрытия.
«Пять тысяч злотых назначены в качестве награды за обнаружение дефектоскопа, который содержит высокоактивный источник радиоактивного излучения», - указал телеканал.
Ранее в России компания «ТНГ-Групп» объявила награду за обнаружение потерянной в Иркутской области капсулы с радиоактивным веществом цезий-137, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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