Прибалтийские страны и Швейцария пожелали сотрудничать с США из-за России

Отмечается, что партнерская программа предусматривает обмен опытом и обучение военных других государств. Ее задача — помогать проводить военные операции многонациональными армиями.

Планируется, что командующий Нацгвардией США генерал Дэн Хокансон объявит о начале сотрудничества в ближайшее время. Заинтересованность государств в участии в программе объясняется столкновением Украины и России.

Ранее Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям Евросоюза, введя рестрикции против 71 человека и 33 компаний. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

