Прибалтийские страны и Швейцария пожелали сотрудничать с США из-за России

Финляндия, Швеция и Швейцария планируют примкнуть к программе партнерства Нацгвардии США на фоне российско-украинского противостояния. Об этом сообщило издание Independent.

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Отмечается, что партнерская программа предусматривает обмен опытом и обучение военных других государств. Ее задача — помогать проводить военные операции многонациональными армиями.

Планируется, что командующий Нацгвардией США генерал Дэн Хокансон объявит о начале сотрудничества в ближайшее время. Заинтересованность государств в участии в программе объясняется столкновением Украины и России.

Ранее Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям Евросоюза, введя рестрикции против 71 человека и 33 компаний. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Артур Габдрахманов
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