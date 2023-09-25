При взрыве на заправке в Нагорном Карабахе пострадали более 200 человек
Более 200 человек получили травмы в результате взрыва на заправке под городом Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил портал 24News со ссылкой на омбудсмена непризнанной республики Гегама Степаняна.
По его словам, произошел взрыв цистерны с топливом. Состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое и средне тяжелое.
Степанян констатировал, что у региона нет возможности для спасения всех пострадавших. Он попросил задействовать санитарную авиацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал героями российских миротворцев в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru