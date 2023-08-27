При стрельбе в США погибли три человека

В американском Джэксонвилле произошла стрельба в магазине Dollar General, сообщает РИА Новости.

Один человек получил ранения в ходе стрельбы в Хабаровске

Жертвами стали три человека. Нападавший ненавидел чернокожих. Злоумышленник был вооружен винтовкой AR-15 и пистолетом, при нем также был найден тактический жилет. Убив троих чернокожих, стрелок покончил с собой.

Ранее четыре человека пострадали в результате стрельбы на школьном матче в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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