При стрельбе в США погибли три человека
27 августа 202305:06
В американском Джэксонвилле произошла стрельба в магазине Dollar General, сообщает РИА Новости.
Жертвами стали три человека. Нападавший ненавидел чернокожих. Злоумышленник был вооружен винтовкой AR-15 и пистолетом, при нем также был найден тактический жилет. Убив троих чернокожих, стрелок покончил с собой.
Ранее четыре человека пострадали в результате стрельбы на школьном матче в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru