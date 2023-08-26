Четыре человека пострадали в результате стрельбы на школьном матче в США

Неизвестный открыл стрельбу на школьном матче по американскому футболу в штате Оклахома. Об этом сообщает местный телеканал Fox25.

Один человек получил ранения в ходе стрельбы в Хабаровске

По данным СМИ, в результате пострадали как минимум четыре человека.

«Шеф полиции [города] Чокто подтвердил, что есть четыре жертвы», — указывает Fox25.

Подозреваемый не задержан, ему удалось скрыться.

Ранее стрельба произошла в мечети Шах-Черах в иранской провинции Фарс, погибли не менее четырех человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СтрельбаПострадавшиеСША

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