Четыре человека пострадали в результате стрельбы на школьном матче в США
26 августа 202308:55
Неизвестный открыл стрельбу на школьном матче по американскому футболу в штате Оклахома. Об этом сообщает местный телеканал Fox25.
По данным СМИ, в результате пострадали как минимум четыре человека.
«Шеф полиции [города] Чокто подтвердил, что есть четыре жертвы», — указывает Fox25.
Подозреваемый не задержан, ему удалось скрыться.
Ранее стрельба произошла в мечети Шах-Черах в иранской провинции Фарс, погибли не менее четырех человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru