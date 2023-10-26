При обстреле лагеря беженцев в секторе Газа погибли не менее 11 человек

В результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа погибли не менее 11 человек, передает телеканал Al Jazeera.

Израильская армия заявила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС

По данным журналистов, под обстрел попали два жилых здания. Под обломками разрушенных домов находятся люди. Прибывшие на место спасатели заняты разбором завалов.

Палестинское движение ХАМАС в четверг сообщило о гибели 50 заложников в результате израильских ударов.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами обстрелов стали 5,7 тысячи человек. Пострадали более 15 тысяч жителей анклава, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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