При обстреле лагеря беженцев в секторе Газа погибли не менее 11 человек
В результате удара армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа погибли не менее 11 человек, передает телеканал Al Jazeera.
По данным журналистов, под обстрел попали два жилых здания. Под обломками разрушенных домов находятся люди. Прибывшие на место спасатели заняты разбором завалов.
Палестинское движение ХАМАС в четверг сообщило о гибели 50 заложников в результате израильских ударов.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами обстрелов стали 5,7 тысячи человек. Пострадали более 15 тысяч жителей анклава, передает «Радиоточка НСН».
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