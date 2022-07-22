При авиаударе Израиля в Сирии скончались трое военных
22 июля 202204:09
Трое военнослужащих Сирии погибли и еще семь получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Минобороны САР.
Отмечается, что удар был нанесен со стороны оккупированных сирийских Голан. «В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения», — сказано в заявлении.
Ранее Израиль нанес ракетные удары по провинции Тартус в Сирии, пострадали двое мирных жителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru