СМИ: системы ПВО Сирии отразили атаку ВС Израиля
Сирийские системы ПВО отразили атаку со стороны Израиля в провинции Дамаск и сбили несколько ракет противника. Об этом сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya, передает ТАСС.
Ранее агентство SANA сообщило о поражении «вражеских целей» над провинцией.
По утверждению радиостанции Sham FM, в результате обстрела в районе аэропорта Дамаска вспыхнул пожар, о погибших не сообщалось.
15 мая самолеты F-16 Израиля нанесли удар 22 ракетами по научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас в Сирии.
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