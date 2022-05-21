СМИ: системы ПВО Сирии отразили атаку ВС Израиля

Ранее агентство SANA сообщило о поражении «вражеских целей» над провинцией.

По утверждению радиостанции Sham FM, в результате обстрела в районе аэропорта Дамаска вспыхнул пожар, о погибших не сообщалось.

15 мая самолеты F-16 Израиля нанесли удар 22 ракетами по научному центру в районе Масьяфа и порту Баниас в Сирии.

