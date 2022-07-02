Два человека пострадали в результате ракетного удара Израиля по сирийской провинции Тартус
Израиль нанес ракетные удары по провинции Тартус в Сирии, пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщает сирийское Министерство обороны.
«Приблизительно в 06.30 сегодня утром израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами, выпущенными со стороны Средиземного моря к западу от Триполи (столицы Ливии. - НСН) по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
В результате ранения получили двое мирных жителей, в том числе одна женщина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru