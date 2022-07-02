Два человека пострадали в результате ракетного удара Израиля по сирийской провинции Тартус

Израиль нанес ракетные удары по провинции Тартус в Сирии, пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщает сирийское Министерство обороны.

Число палестинцев, пострадавших в боях с военными Израиля, выросло до 240

«Приблизительно в 06.30 сегодня утром израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами, выпущенными со стороны Средиземного моря к западу от Триполи (столицы Ливии. - НСН) по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В результате ранения получили двое мирных жителей, в том числе одна женщина.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Ракетный УдарСирияИзраиль
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