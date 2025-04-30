При атаке дрона ВСУ пострадали бойцы подразделения «Орлан»

Губернатор отметил, что пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами в областную клиническую больницу, медики оказывают им всю необходимую помощь. Состояние бойцов оценивается как средней степени тяжести, добавил Гладков.

В подразделение «Орлан» входят участники самообороны, оно создано при взаимодействии с Росгвардией. Одна из целей отряда —защита от БПЛА.

Ранее боец подразделения «Орлан» погиб при исполнении боевых задач в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

