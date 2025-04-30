При атаке дрона ВСУ пострадали бойцы подразделения «Орлан»
В результате атаки беспилотника ВСУ получили ранения трое бойцов подразделения «Орлан» в Белгородском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор отметил, что пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами в областную клиническую больницу, медики оказывают им всю необходимую помощь. Состояние бойцов оценивается как средней степени тяжести, добавил Гладков.
В подразделение «Орлан» входят участники самообороны, оно создано при взаимодействии с Росгвардией. Одна из целей отряда —защита от БПЛА.
Ранее боец подразделения «Орлан» погиб при исполнении боевых задач в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru